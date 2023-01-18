Anadolu: Турция ускоренно готовит инфраструктуру для международного газового хаба

Фото: Unsplash

Турецкое государство активно подготавливает инфраструктуру для начала полноценного функционирования в стране международного газового хаба. Об этом сообщило агентство Anadolu.

— Турция ускоренными темпами осуществляет инфраструктурные работы, необходимые для превращения страны в международный газовый хаб, — говорится в сообщении.

Как уточнили в агентстве, в Средиземное море прибыла уже третья плавучая регазификационная установка (ПРГУ) Турции.

В начале января президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в рамках которых они обсудили ситуацию на Украине, строительство АЭС «Аккую» и создание газового хаба в Турции. В процессе диалога лидеры двух стран обсудили ситуацию на Украине. Эрдоган выразил готовность Турции стать посредником в политическом урегулировании конфликта.

Международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что в Турции возможно организовать газовый хаб для торговли энергоресурсами между Россией и Европой, но создание инфраструктуры для этого займет несколько лет.