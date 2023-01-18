Новая Москва стала лидером по числу оформленных в Росреестре объектов недвижимости за год

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Управление Росреестра по Москве подвело итоги учетно-регистрационной работы на территории Троицкого и Новомосковского административных округов в прошлом году. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Так, в период с января по декабрь 2022 года в Новой Москве на кадастровый учет поставили 135 многоквартирных домов совокупной площадью 3,1 миллиона квадратных метров.

По сравнению с общим объемом учтенных в городе многоквартирных зданий (355 домов) доля ТиНАО составляет 38 процентов.

По словам главы управления Росреестра по Москве Игоря Майданова, в январе–декабре в ТиНАО поставили на учет 11 зданий по программе реновации. За 2022 год свои права на собственность в новых объектах оформили около трех тысяч жителей округа.

Всего с начала программы реновации Росреестр оформил 20 новых домов на территории ТиНАО.

В свою очередь заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что за последние годы в рамках реновации в округе построили восемь новостроек.

В 2022 году стройкомплекс Москвы завершил строительство более 800 тысяч квадратных метров жилья в рамках программы реновации, темпы строительства и переселения продолжают расти.