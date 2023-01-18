Жаров сравнил взлом Rutube с атакой на атомную программу Ирана

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Атака хакеров на видеохостинг Rutube, произошедшая 9 мая 2022 года, готовилась задолго до начала спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава «Газпром-Медиа» Александр Жаров.

По его словам, эта атака был похожа на взлом атомной программы Ирана.

Жаров отметил, что изначально атака была разведывательной, однако во время реализации хакеры захотели уничтожить архитектуру Rutube.

— Как отвлекающий маневр, для концентрации нашего внимания на ложной цели, была опубликована база пользователей на сторонних публичных серверах третьей страны, — отметил глава «Газпром-Медиа», слова которого приводит РБК.

В Сети с начала спецоперации на Украине оказалось около 600 миллионов записей о гражданах, сообщили до этого в пресс-службе Роскомнадзора. Из-за утечки данных, как уточняется, была нарушена конфиденциальность медицинских персональных данных, которые подлежат особой защите. Основным источником «сливов» были иностранные ресурсы.

Замдиректора по стратегическому развитию ассоциации «Отечественный софт» Олег Кравчук назвал способы снижения риска кибератак.