РКН: С начала спецоперации в Сеть утекли около 600 миллионов записей данных россиян

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В Сети с начала спецоперации на Украине оказалось около 600 миллионов записей о гражданах, сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

— С начала военной операции резко увеличилось количество утечек персональных данных — более 140 случаев, в Сеть попали около 600 миллионов записей о гражданах, — говорится в сообщении.

Из-за утечки данных, как уточняется, была нарушена конфиденциальность медицинских персональных данных, которые подлежат особой защите. Основным источником «сливов» были иностранные ресурсы, сообщает РИА Новости.

Директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков заявил, что обнаружить хакерскую активность в телефоне сложно, так как шпионы предпочитают затаиваться для таких занятий. Чтобы затруднить действия хакеров и обеспечить безопасность, необходимо поставить двухфакторную идентификацию пользователя.

Замдиректора по стратегическому развитию ассоциации «Отечественный софт» Олег Кравчук назвал способы снижения риска кибератак. По его словам, нельзя сказать, что IT-системы отечественных компаний уязвимы больше, чем иностранные. Здесь большое значение имеет личный фактор. Необходимо своевременно обновлять антивирус на компьютерах предприятия, следить за соблюдением сотрудниками правил безопасности.