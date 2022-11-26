Эксперт объяснил, как обнаружить хакерскую активность в смартфоне

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Обнаружить хакерскую активность в телефоне сложно, так как шпионы предпочитают затаиться для таких занятий. Об этом рассказал директор регионального инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Денис Кувиков.

— Нужно смотреть с каких устройств и IP адресов совершались входы. Самое главное — следить за активностью google или icloud-аккаунтов, — пояснил он.

Чтобы затруднить действия хакеров и обеспечить безопасность необходимо поставить двухфакторную идентификацию пользователя. Также не стоит открывать документы или приложения, которые были отправлены от неизвестного источника. В случае запуска таких сомнительных приложений, нужно проверить их на наличие вирусов, рассказал Кувиков агентству «Прайм».

Недавно стало известно, что в операционных системах смартфонов iPhone и планшетов iPad обнаружена уязвимость, с помощью которой у хакеров была возможность получить доступ к гаджетам. В зоне риска оказались устройства: iPhone 6s и новее, все модели iPad Pro, iPad Air 2 и новее, iPad mini 4 и новее, iPad 5 и новее и iPod touch седьмого поколения, которые работают на iOS 15.6.1 и iPadOS 15.6.1.