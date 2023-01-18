Ефимов: Число предпринимателей на Портале поставщиков превысило 290 тысяч

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За прошедший 2022 год число предпринимателей на столичном Портале поставщиков увеличилось более чем на 43 тысячи. Об этом в среду, 18 января, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Общее число зарегистрированных пользователей на Портале поставщиков сейчас превышает 345 тысяч — это 54,1 тысячи государственных и муниципальных заказчиков из 39 регионов страны и 291,1 тысячи обеспечивающих их потребности производителей, предпринимателей и самозанятых граждан со всей России, — сказал он.

В каталог стандартных товарных единиц на ресурсе входит более двух миллионов позиций. Руководитель столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков добавил, что около 90 процентов всех поставщиков на портале являются представителями малого и среднего бизнеса.

Наиболее активно на портале регистрировались предприниматели из Москвы. Так, их число увеличилось на 16,6 тысячи.

На 4,1 тысячи прибавилось пользователей из Подмосковья. В течение 2022 года ежемесячно на ресурсе регистрировалось в среднем около 3,6 тысячи поставщиков.

До этого Ефимов сообщил, что по итогам прошедшего года наиболее востребованной услугой среди предпринимателей оказался сервис сверки финансово-лицевых счетов. В 2022 году им воспользовались более миллиона раз.

На начало 2023 года в Москве типовая документация разработана для 80 процентов регулярных закупок городских заказчиков. Использование городскими заказчиками типовой документации повышает прозрачность закупочных процедур и снижает вероятность возникновения ошибок при составлении техзадания.