Вторую очередь жилого комплекса ввели в эксплуатацию в Пресненском районе

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Москва, Шмитовский проезд, 39к8 Карта всех событий

В столичном районе Пресненский ввели в эксплуатацию вторую очередь жилого комплекса Headliner. Об этом сообщила пресс-служба комитета Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

— Вторая очередь ЖК Headliner введена в эксплуатацию. Объект построен в Пресненском районе по адресу Шмитовский проезд, дом 39, корпус 8, Шмитовский проезд, дом 39, строение 9 (ЦАО), — говорится в сообщении.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова в свою очередь добавила, что девелопером проекта выступает ГК «Кортрос». Общая площадь новых корпусов составляет более 134 тысяч 800 квадратных метров, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В начале января глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин сообщил, что жилой комплекс с детским садом и океанариумом построят в столичном районе Дорогомилово. По его словам, строительство океанариума стартовало в 2007 году и было приостановлено в 2010-м из-за финансовых трудностей застройщика, впоследствии компанию объявили банкротом.