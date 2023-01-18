Врач Румянцева пояснила, какие анализы помогут узнать биологический возраст

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Исследования могут рассказать, каков на самом деле наш биологический возраст. Об этом сообщила врач Валерия Румянцева.

По ее словам, три признака в организме укажут на его реальный возраст. В первую очередь речь идет об уровне глюкозы и инсулина и о том, как человек реагирует на сахар. Чем ниже уровень инсулина, тем выше к нему чувствительность, а это как раз признак молодости.

Еще один важный анализ — сдача крови на гликированный гемоглобин. Этот анализ показывает число накопленной за три месяца глюкозы. Норма составляет от 4,8 процента до 5 процентов, и чем ниже этот показатель в указанных рамках, тем лучше.

Третий анализ — это кровь на высокочувствительный С-реактивный белок. Данный показатель говорит об уровне воспалений в организме, так что чем ниже будет цифра, тем лучше, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее кардиолог Светалана Павличенко рассказала, какие крупы стоит включить в рацион для профилактики инфаркта. Самыми полезными для сердца являются нешлифованные зерна в оболочке. Необработанные крупы содержат витамины группы В, железо, медь, цинк, магний и антиоксиданты, передает Nation news.

До этого врачи составили список средств, «работающих» при любых простудных заболеваниях. Против боли в горле отлично справляется классическое «бабушкино средство» — полоскания теплым солевым раствором (1/3 чайной ложки соли на стакан теплой воды).