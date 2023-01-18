Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Педиатр пояснил, как нельзя лечить простуду у детей

Ирина Игнатенко
Общество
Педиатр пояснил, как нельзя лечить простуду у детей
Фото: shutterstock

Врач-педиатр Рустам Алимбеков рассказал, какие средства можно использовать при лечении простуды у детей, а от каких лучше отказаться.

Врач посоветовал давать при простуде теплое молоко с медом, если у ребенка нет аллергии. Сам напиток не должен быть горячим, только теплым, в него не нужно класть масло.

Вопреки распространенному мнению, ребенка при температуре не надо закутывать в одеяло и обтирать водой с уксусом. Так только усугубляется интоксикация организма. Достаточно раздеть ребенка и дать жаропонижающее. При этом не стоит давать лекарство, если температура ниже 38 градусов.

— Я также не советую ставить горчичники, они часто вызывают аллергию, проблемы с дыханием и сыпь, а вот их польза при ОРВИ не доказана, — добавил специалист в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Ранее педиатр Нисо Одинаева назвала крещенские купания опасной процедурой для детей. Резкий перепад температур и стресс во время крещенских купаний могут вызвать у детей сбои в дыхании и даже остановку сердца, передает Nation News.

Витамин D положительно воздействует на все системы организма и ткани ребенка, а также предотвращает развитие рахита. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразила педиатр, доктор медицинских наук и профессор Мария Ревнова.

Простуда педиатры Дети
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Костлявая рука снарядного голода

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Маэстро отметит юбилей концертом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вот такая дискриминация

Александр Лосото
Александр Лосото

Как просто стать хирургом

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Послушайте, дайте учителю слово

Елена Самышина
Елена Самышина

Центр города стал еще прекраснее

Все мнения
О проекте