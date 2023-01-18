Педиатр пояснил, как нельзя лечить простуду у детей

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Врач-педиатр Рустам Алимбеков рассказал, какие средства можно использовать при лечении простуды у детей, а от каких лучше отказаться.

Врач посоветовал давать при простуде теплое молоко с медом, если у ребенка нет аллергии. Сам напиток не должен быть горячим, только теплым, в него не нужно класть масло.

Вопреки распространенному мнению, ребенка при температуре не надо закутывать в одеяло и обтирать водой с уксусом. Так только усугубляется интоксикация организма. Достаточно раздеть ребенка и дать жаропонижающее. При этом не стоит давать лекарство, если температура ниже 38 градусов.

— Я также не советую ставить горчичники, они часто вызывают аллергию, проблемы с дыханием и сыпь, а вот их польза при ОРВИ не доказана, — добавил специалист в комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

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