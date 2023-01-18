Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Мошенницы «из пенсионного фонда» украли у пенсионерки более двух миллионов рублей

Степан Жирнов
Происшествия
Мошенницы «из пенсионного фонда» украли у пенсионерки более двух миллионов рублей
Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Группа аферисток, представившихся «сотрудницами пенсионного фонда», украли у пенсионерки из Подмосковья сбережения на сумму более двух миллионов рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в среду, 18 января.

По ее словам, инцидент произошел в Богородском городском округе. Домой 73-летней местной жительнице позвонила неизвестная и сообщила, что является сотрудницей пенсионного фонда. Она сообщила, что пенсионерке полагается надбавка к пенсии, в связи с чем к ней домой скоро придут две коллеги звонившей, чтобы оформить документы.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Когда одна из посетительниц отвлекала хозяйку заполнением фиктивного заявления, ее коллега незаметно прошла в комнату и украла из шкафа сбережения пенсионерки: два миллиона рублей и свыше семи тысяч долларов США. Затем злоумышленницы скрылись. Спустя некоторое время жительница Подмосковья обнаружила пропажу и обратилась в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали одну из подозреваемых. Ею оказалась ранее судимая 46-летняя жительница Владимирской области. Серпуховской городской суд арестовал фигурантку.

В настоящий момент полиция устанавливает личности сообщниц злоумышленницы, а также их розыск.

Другое преступление произошло в столице. Москвич занял у подруги 17 миллионов рублей якобы для того, чтобы купить майнинг-оборудование. Однако возвращать он их не собирался, и женщина обратилась в полицию.

Подмосковье Московская область МВД Преступления Уголовные дела
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Костлявая рука снарядного голода

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Маэстро отметит юбилей концертом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вот такая дискриминация

Александр Лосото
Александр Лосото

Как просто стать хирургом

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Послушайте, дайте учителю слово

Елена Самышина
Елена Самышина

Центр города стал еще прекраснее

Все мнения
О проекте