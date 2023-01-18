Мошенницы «из пенсионного фонда» украли у пенсионерки более двух миллионов рублей

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Группа аферисток, представившихся «сотрудницами пенсионного фонда», украли у пенсионерки из Подмосковья сбережения на сумму более двух миллионов рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в среду, 18 января.

По ее словам, инцидент произошел в Богородском городском округе. Домой 73-летней местной жительнице позвонила неизвестная и сообщила, что является сотрудницей пенсионного фонда. Она сообщила, что пенсионерке полагается надбавка к пенсии, в связи с чем к ней домой скоро придут две коллеги звонившей, чтобы оформить документы.

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Когда одна из посетительниц отвлекала хозяйку заполнением фиктивного заявления, ее коллега незаметно прошла в комнату и украла из шкафа сбережения пенсионерки: два миллиона рублей и свыше семи тысяч долларов США. Затем злоумышленницы скрылись. Спустя некоторое время жительница Подмосковья обнаружила пропажу и обратилась в полицию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов задержали одну из подозреваемых. Ею оказалась ранее судимая 46-летняя жительница Владимирской области. Серпуховской городской суд арестовал фигурантку.

В настоящий момент полиция устанавливает личности сообщниц злоумышленницы, а также их розыск.

Другое преступление произошло в столице. Москвич занял у подруги 17 миллионов рублей якобы для того, чтобы купить майнинг-оборудование. Однако возвращать он их не собирался, и женщина обратилась в полицию.