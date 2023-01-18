Три пистолета и более 200 патронов изъяли сотрудники полиции у мужчины на северо-востоке столицы

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Москве

Сотрудники правоохранительных органов изъяли у 61-летнего жителя северо-востока столицы три пистолета и более 200 патронов к ним. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в среду, 18 января.

По его словам, подозреваемого в незаконном хранении оружия полицейские задержали в результате оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался 61-летний житель района Бибирево.

Во время обысков в его гараже были обнаружены два работающих экземпляра короткоствольного огнестрельного оружия, один из которых является иностранным пистолетом-пулеметом. Помимо этого полицейские нашли самодельно изготовленный автоматический пистолет Стечкина в нерабочем состоянии.

Также сотрудники правоохранительных органов обнаружили 214 патронов, часть из которых относилась к «боевым», а остальные — к охотничьим и спортивным.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Фигурант находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Другой незаконный склад оружия сотрудники полиции ликвидировали в Подмосковье. Мужчина из Люберец хранил целый арсенал, в котором было более 30 экземпляров: автоматы, пистолеты-пулеметы и револьверы.