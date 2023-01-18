Разработка студентов университета транспорта поможет ЦОДД улучшить ситуацию на дорогах

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Разработка студентов Российского университета транспорта (МИИТ) на основе технологий нейросети даст возможность сделать управление дорожным движением более эффективным.

Это стало возможным за счет оптимизации работы светофоров и управления автобусными пассажирскими перевозками.

Заказчиком проекта является Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Уточняется, что студенты создали алгоритм, который помогает анализировать плотность потока пассажиров в режиме онлайн.

Кроме того, студенты АВИШ разработали приложение, которое помогает считать пассажиров в салоне и собирает актуальные статистические данные.

— Нами было замечено, что все существующие решения обрабатывают видео на серверах. Мы решили создать продукт, который способен делать это локально на малобюджетном оборудовании — специальный онлайн-счетчик пассажиров на основе видеопотока из салона автобуса или трамвая с возможностью прогнозирования, — рассказал лидер проекта Олег Зайка.

До этого стало известно, что в прошлом году пассажиропоток фирменных экспрессов Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) вырос на 15 процентов в сравнении с 2021-м. Также сообщалось, что поезда с гарантированным предоставление мест перевезли за прошлый год свыше 6,3 миллиона пассажиров.