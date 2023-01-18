Разработка студентов университета транспорта поможет ЦОДД улучшить ситуацию на дорогах
Разработка студентов Российского университета транспорта (МИИТ) на основе технологий нейросети даст возможность сделать управление дорожным движением более эффективным.
Это стало возможным за счет оптимизации работы светофоров и управления автобусными пассажирскими перевозками.
Заказчиком проекта является Центр организации дорожного движения (ЦОДД).
Уточняется, что студенты создали алгоритм, который помогает анализировать плотность потока пассажиров в режиме онлайн.
Кроме того, студенты АВИШ разработали приложение, которое помогает считать пассажиров в салоне и собирает актуальные статистические данные.
— Нами было замечено, что все существующие решения обрабатывают видео на серверах. Мы решили создать продукт, который способен делать это локально на малобюджетном оборудовании — специальный онлайн-счетчик пассажиров на основе видеопотока из салона автобуса или трамвая с возможностью прогнозирования, — рассказал лидер проекта Олег Зайка.
До этого стало известно, что в прошлом году пассажиропоток фирменных экспрессов Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) вырос на 15 процентов в сравнении с 2021-м. Также сообщалось, что поезда с гарантированным предоставление мест перевезли за прошлый год свыше 6,3 миллиона пассажиров.