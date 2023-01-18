Иммунолог Ярцева предупредила, что готовиться к крещенским купаниям нужно с лета

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К крещенским купаниям нужно готовиться заранее, чтобы не нанести вред организму. Об этом рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

Она предупредила, что без подготовки окунаться в прорубь нельзя.

— Люди всегда к этому готовятся долго, начиная с лета. Если вы хотите увлечься этим, тренировать свой организм, начинать нужно с малого — купаться в одном и том же водоеме начиная с лета, — рассказала она в комментарии НСН.

В этом случае температура постепенно будет меняться, организм будет приспосабливаться.

По ее словам, «на адреналине» человек может не заметить, что ему холодно. Это может привести к переохлаждению, что опасно для здоровья.

В свою очередь главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина добавила, что нельзя употреблять жирную пищу за час до купания. Зато после купания рекомендуется выпить кружку теплого ароматного чая для профилактики переохлаждения, передает aif.ru.

Ранее сообщалось, что во время празднования Крещения в столице 19 января ожидается пасмурная погода, температура воздуха составит от плюс 1 до плюс 3 градусов, передает РИАМО.

О том, где в столице буду организованы места для крещенских купаний в 2023 году, и о главных правилах безопасности — в материале «Вечерней Москвы».