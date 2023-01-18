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Иммунолог Болибок оценил полезные свойства чеснока

Ирина Игнатенко
Общество
Иммунолог Болибок оценил полезные свойства чеснока
Фото: Pexels

Иммунолог Владимир Болибок рассказал о полезных свойствах чеснока.

По словам эксперта, чеснок помогает тогда, когда вы только сорвали его с грядки. После хранения в течение нескольких месяцев его свойства значительно теряются.

— Это касается абсолютно всех трав. Травяные препараты очень хороши, но нужно делать поправку на эту составляющую, — пояснил он в комментарии ИА «НСН».

Он добавил, что есть индустрия, которая производит лекарственные травы, правильно готовит и обрабатывает. В основном речь идет о биологически активных добавках. Болибок добавил, что положительно оценивает подобное производство, так как в повседневном питании человеку не хватает биологически активных веществ.

Ранее врачи отметили, что регулярные прогулки на свежем воздухе улучшают кровообращение и повышают иммунитет, передает «Царьград».

До этого врач-диетолог Татьяна Залетова назвала три главных источника витаминов зимой.

Здоровье Иммунитет чеснок
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