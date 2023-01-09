Названы три лучших источника витаминов зимой

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Врач-диетолог Татьяна Залетова назвала три главных источника витаминов зимой.

Так, стоит включить в рацион замороженные ягоды. Это могут быть домашние заготовки с лета или замороженные ягоды из магазина. Даже после заморозки в ягодах сохраняется большое количество полезных веществ.

В зимнее время хочется более теплых, более насыщенных блюд. И организму, особенно женскому, необходимы железо и витамины группы В, в частности витамин В12. Их источники — продукты животного происхождения. В первую очередь это мясо, рыба и птица. При этом такие блюда лучше отваривать или запекать.

Также стоит добавлять в блюда зелень. Зелень очень низкокалорийна, придает продукту более яркий вкус, тем самым можно сократить потребление соли и жирных соусов. Кроме того, она содержит большое количество микроэлементов, передает aif.ru.

Ранее диетолог Римма Мойсенко посоветовала включить в рацион гранатовый сок. Питье гранатового сока помогает укрепить иммунитет, восстановить силы и побороть усталость, передает РИАМО.

Диетологи перечислили фрукты, которые нужно употреблять зимой для поддержания здоровья. Так, по их словам, один плод хурмы содержит всего 31 калорию и 18 процентов дневной нормы витамина С.