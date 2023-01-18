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Известная фигуристка Тарасова лишилась 700 тысяч рублей из-за мошенников

Степан Жирнов
Происшествия
Известная фигуристка Тарасова лишилась 700 тысяч рублей из-за мошенников
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Известная фигуристка Евгения Тарасова стала жертвой телефонных мошенников. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника «ВМ», инцидент произошел 13 января. Фигуристке позвонил неизвестный и представился капитаном юстиции. Он сообщил Тарасовой, что некий мужчина оформил на нее кредит по доверенности.

Далее аферисты действовали по классической схеме: «капитан» связал жертву с «сотрудником Центробанка», который сообщил, что для спасения денег их надо перевести на «безопасный счет».

Спортсменка поверила аферистам и перевела по указанным реквизитам 700 тысяч рублей. Через некоторое время Тарасова поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Такая же история произошла со столичной пенсионеркой, которая, поверив мошенникам, лишилась квартиры и крупной суммы денег. Подробнее об этой истории — в материале «ВМ».

Полиция Деньги Преступления Мошенничество
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