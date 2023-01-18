Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Более 6,7 миллиона поездок совершили на автобусах КМ от «Автозаводской» до «Орехово» в ноябре–декабре

Полина Долганова
Город
Более 6,7 миллиона поездок совершили на автобусах КМ от «Автозаводской» до «Орехово» в ноябре–декабре
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Пассажиры автобусов на компенсационных маршрутах на участке между временно закрытыми станциями столичной подземки «Автозаводская» и «Орехово» совершили свыше 6,7 миллиона поездок за период с ноября по декабрь прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок».

Так, с 12 ноября по 31 декабря прошлого года каждый день горожан обслуживало 200 автобусов с понедельника по пятницу и 138 автобусов в субботу и воскресенье, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого стало известно, что в прошлом году пассажиропоток фирменных экспрессов Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) вырос на 15 процентов в сравнении с 2021-м. Также сообщалось, что поезда с гарантированным предоставлением мест перевезли за прошлый год свыше 6,3 миллиона пассажиров.

Участок Замоскворецкой линии московского метро между станциями «Автозаводская» и «Орехово»12 ноября будет закрыт на полгода в связи с реконструкцией тоннеля. Зачем нужен ремонт и какими маршрутами пользоваться столичным жителям в период закрытия участка — в материале «Вечерней Москвы».

Транспорт Пассажиры Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Костлявая рука снарядного голода

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Маэстро отметит юбилей концертом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вот такая дискриминация

Александр Лосото
Александр Лосото

Как просто стать хирургом

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Послушайте, дайте учителю слово

Елена Самышина
Елена Самышина

Центр города стал еще прекраснее

Все мнения
О проекте