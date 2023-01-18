Более 6,7 миллиона поездок совершили на автобусах КМ от «Автозаводской» до «Орехово» в ноябре–декабре

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Пассажиры автобусов на компенсационных маршрутах на участке между временно закрытыми станциями столичной подземки «Автозаводская» и «Орехово» совершили свыше 6,7 миллиона поездок за период с ноября по декабрь прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок».

Так, с 12 ноября по 31 декабря прошлого года каждый день горожан обслуживало 200 автобусов с понедельника по пятницу и 138 автобусов в субботу и воскресенье, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого стало известно, что в прошлом году пассажиропоток фирменных экспрессов Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) вырос на 15 процентов в сравнении с 2021-м. Также сообщалось, что поезда с гарантированным предоставлением мест перевезли за прошлый год свыше 6,3 миллиона пассажиров.

Участок Замоскворецкой линии московского метро между станциями «Автозаводская» и «Орехово»12 ноября будет закрыт на полгода в связи с реконструкцией тоннеля. Зачем нужен ремонт и какими маршрутами пользоваться столичным жителям в период закрытия участка — в материале «Вечерней Москвы».