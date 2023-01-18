Кинолог Голубев рассказал, в каком возрасте собаки перестают расти

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Собаки мелких пород к 3–4 месяцам набирают 50 процентов своей массы, а в возрасте 9–10 месяцев уже достигают своего максимального размера. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По словам Голубева, прежде чем завести собаку, человек должен выбрать породу, обращая внимания не только на особенности характера, но и на размеры.

Эксперт уточнил что разные собаки растут с разной скоростью. Некоторые некрупные питомцы могут достичь своего максимального размера к 10 месяцам, а собаки гигантских пород подрастут только к году. Некоторые представители гигантских пород вырастают только к 18–24 месяцам.

Голубев добавил, что сначала собака набирает высоту, затем растет вширь. На темпы роста влияют генетическая предрасположенность, окружающая среда, рацион питания, уход, передает РИАМО.

Ранее Владимир Голубев рассказал, что бывают случаи, когда питомец не хочет идти на улицу. В этом случае не стоит заставлять его выходить на прогулку, передает издание argumenti.ru.

До этого эксперты рассказали, как укрепить иммунитет собаки зимой. Чтобы питомец меньше болел, нужно соблюдать несколько правил повышения иммунитета у домашнего животного.