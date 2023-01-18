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Пушилин заявил о взятии в плен иностранных наемников в Соледаре

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Пушилин заявил о взятии в плен иностранных наемников в Соледаре
Фото: glava-lnr.info

В Соледаре удалось взять в плен иностранных наемников. Об этом в среду, 18 января, заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

— Точного количества (пленных) я сказать не смогу. Иностранные наемники есть. Но, как правило, украинский режим продолжает это максимально скрывать. И больше, наверное, уничтоженных иностранных наемников, нежели взятых в плен, — сказал он в эфире Первого канала.

Операция Вооруженных сил России по освобождению Соледара проходила с 11 по 12 января. Как заявил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин, в процессе столкновений союзные силы уничтожили порядка пяти бригад ВСУ. Однако потери украинской стороны могут быть больше, так как еще не учтены иностранные наемники.

На стороне ВСУ воюют тысячи наемников более чем из десяти стран мира. Часто они являются гражданами государств — членов НАТО. Между тем военный блок всячески отрицает свое присутствие на территории Украины. О роли натовских наемников в украинском конфликте «Вечерней Москве» рассказал военный эксперт Андрей Кошкин.

наемники Денис Пушилин ДНР
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Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
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