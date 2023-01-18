Около 800 спасателей и пожарных обеспечат безопасность крещенских купаний в Москве

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Порядка 800 спасателей и пожарных будут обеспечивать безопасность крещенских купаний в столице. Об этом в среду, 18 января, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Организовано 50 майн и 13 купелей на 46 площадках для крещенских купаний, больше всего площадок в Троицком и Новомосковском и Северо-Западном административных округах, — рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Заммэра уточнил, что специалисты оборудовали их деревянными настилами, поручнями для спуска и подъема, средствами спасения, пунктами обогрева и питания, передвижными туалетами, а также освещением. В Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы» уточнили, что все проруби в целях безопасности расположены недалеко от берега.

На этой неделе, в ночь с 18 на 19 января, православные верующие отметят Крещение Господне. Одна из главных традиций праздника — погружение в прорубь с освященной водой. О том, где в столице буду организованы места для крещенских купаний в 2023 году, и о главных правилах безопасности — в материале «Вечерней Москвы».