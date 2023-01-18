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РИА Новости: Проект о конфискации имущества у ряда уехавших россиян готовят в Госдуме

Полина Долганова
Общество
РИА Новости: Проект о конфискации имущества у ряда уехавших россиян готовят в Госдуме
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

В Государственной думе готовят проект о конфискации имущества у ряда покинувших Россию граждан. Об этом в среду, 18 января, сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, к настоящему моменту официальных поручений по данному вопросу комитеты еще не получали, однако некоторые депутаты работают над проектом.

— Официальных поручений на этот счет комитетам, насколько я знаю, не давалось, но, по моей информации, в инициативном порядке такая работа депутатами ведется, — цитирует собеседника РИА Новости.

Недавно спикер Государственной думы Вячеслав Володин предложил дополнить статьи Уголовного кодекса пунктом о конфискации имущества в России у тех, кто критикует спецоперацию на Украине и поддерживает украинскую армию. Он добавил, что существующих в стране мер реагирования на подобные заявления россиян в настоящее время недостаточно, так как покинувшие Российскую Федерацию «негодяи» продолжают вести комфортную жизнедеятельность благодаря России и сдают в аренду свое жилье, находясь за рубежом.

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