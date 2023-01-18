Музей Победы посетили воспитанники ивановского детского дома

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Воспитанники ивановского детского дома «Звездный» 18 января посетили московский Музей Победы — они побывали на интерактивной экскурсии по масштабной экспозиции «Подвиг Народа». Об этом в среду, 18 января, сообщили в пресс-службе музея.

— Эта уникальная экспозиция рассказывает о вкладе всего советского народа в Победу. Сочетание трехмерных панорам, исторически достоверных декораций, голограмм, проекций, фильмов-реконструкций и элементов иммерсивного театра помогли юным гостям музея погрузиться в героическое прошлое нашего народа, — говорится в сообщении.

После экскурсии детям показали художественный фильм «Африка», который рассказывает о семилетнем мальчике, сражающемся вместе со своей семьей за жизнь на окраине блокадного Ленинграда.

Также стало известно, что к 80-летию прорыва блокады Ленинграда в Музее Победы пройдут памятные мероприятия. В этот день состоится открытие одноименной выставки, которая включает в себя порядка ста раритетов из фондов Музея Победы, собраний школьных музеев, частных коллекций. Среди экспонатов — реликвии, которые пережили блокаду вместе с их владельцами.