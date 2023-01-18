Врач Позднякова дала советы, как защитить ребенка от простуд

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О том, во что одевать детей и как поддержать их здоровье в зимний период рассказала заместитель главного врача Люберецкой ОБ Елена Позднякова.

По словам Поздняковой, у маленьких детей несовершенна система теплорегуляции, они не могут удерживать тепло в организме, что приводит к переохлаждению и обморожениям.

При выборе зимней одежды, нужно учесть несколько правил. Она должна защищать уши, нос, конечности, пальцы рук и ног. Хлопковую одежду необходимо надевать вниз, а теплые шерстяные изделия наверх. Также, обязательно наличие шапки, шарфа и теплой обуви. Перед выходом на улицу стоит смазать кожу лица кремом.

Рацион должен быть витаминизированным и калорийным. Для детского питания не приемлемы диеты. Кроме того, важно следить за режимом ребенка: он должен ложиться и вставать примерно в одно время, передает «Радио 1».

Ранее стало известно, что около 35 процентов россиян переболели гриппом или ОРВИ в текущем сезоне, передает Nation news.

Витамин D положительно воздействует на все системы организма и ткани ребенка, а также предотвращает развитие рахита. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразила педиатр, доктор медицинских наук и профессор Мария Ревнова.