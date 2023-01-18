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Система биометрической оплаты заработала в терминалах «Аэроэкспресса» в Шереметьеве

Лейла Алиева
Город
Система биометрической оплаты заработала в терминалах «Аэроэкспресса» в Шереметьеве
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Система биометрической оплаты начала работать в Северном и Южном железнодорожных терминалах «Аэроэкспресса» в аэропорту Шереметьево. Об этом в среду, 18 января, сообщили в пресс-службе компании.

— Во время прохода через турникеты в аэропорту необходимо остановиться перед соответствующим турникетом и посмотреть в камеру, размещенную на нем. После идентификации пассажира произойдет списание денежных средств с банковской карты по тарифу «Стандарт», и створки турникета откроются автоматически, — говорится в сообщении.

До 16 февраля поездки в «Аэроэкспрессе» по биометрии будут дешевле на 50 рублей. Для этого необходимо привязать свои биометрические данные, реквизиты банковской карты и «Тройку» в личном кабинете пользователя в приложении «Метро Москвы».

Недавно в проекте «Активный гражданин» завершилось голосование касательно русского названия для системы оплаты проезда по лицу Face Pay. В качестве лучшего варианта горожане выбрали название «Система биометрической оплаты» — за него свои голоса отдал 21 процент респондентов.

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