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Эксперты рассказали, чего нельзя делать со святой водой на Крещение.

Крещенскую воду нельзя использовать без веры. Чтобы она принесла благо, необходимо совершить праздничный обряд и прочитать молитвы. Нельзя насмехаться и не верить в целебные свойства крещенской воды. Если человек не верит или сомневается, то лучше не набирать и не пить воду.

Хранить святую воду лучше в темном месте, подальше от остальных продуктов. Святую воду не выливают в раковину, не выплескивают на землю.

Некоторые священники отмечают, что нельзя делать компрессы со святой водой. Если хотите излечить больное место — помажьте его, например, крестообразно, сообщает Общественная Служба Новостей.

Ранее в Роспотребнадзоре напомнили правила крещенских купаний. Перед заходом в воду следует убедиться в отсутствии медицинских противопоказаний, обратить внимание на уровень артериального давления, как следует размяться и побыть некоторое время на воздухе, передает издание «Невские новости».

В ночь с 18 на 19 января православные верующие отметят Крещение Господне. Одна из главных традиций праздника — погружение в прорубь с освященной водой. О том, где в столице буду организованы места для крещенских купаний в 2023 году, и о главных правилах безопасности — в материале «Вечерней Москвы».