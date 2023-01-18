Эксперты рассказали, чего нельзя делать со святой водой
Эксперты рассказали, чего нельзя делать со святой водой на Крещение.
Крещенскую воду нельзя использовать без веры. Чтобы она принесла благо, необходимо совершить праздничный обряд и прочитать молитвы. Нельзя насмехаться и не верить в целебные свойства крещенской воды. Если человек не верит или сомневается, то лучше не набирать и не пить воду.
Хранить святую воду лучше в темном месте, подальше от остальных продуктов. Святую воду не выливают в раковину, не выплескивают на землю.
Некоторые священники отмечают, что нельзя делать компрессы со святой водой. Если хотите излечить больное место — помажьте его, например, крестообразно, сообщает Общественная Служба Новостей.
Ранее в Роспотребнадзоре напомнили правила крещенских купаний. Перед заходом в воду следует убедиться в отсутствии медицинских противопоказаний, обратить внимание на уровень артериального давления, как следует размяться и побыть некоторое время на воздухе, передает издание «Невские новости».
В ночь с 18 на 19 января православные верующие отметят Крещение Господне. Одна из главных традиций праздника — погружение в прорубь с освященной водой. О том, где в столице буду организованы места для крещенских купаний в 2023 году, и о главных правилах безопасности — в материале «Вечерней Москвы».