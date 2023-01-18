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Приметы и советы

Врач-юрист пояснил, как лечиться по полису ОМС в частных клиниках

Ирина Игнатенко
Общество
Врач-юрист пояснил, как лечиться по полису ОМС в частных клиниках
Фото: официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

По полису ОМС можно лечиться не только в государственных, но и в частных медучреждениях. Об этом сообщил врач-юрист Николай Чернышук.

Для этого клиника должна быть зарегистрирована в реестре территориального фонда ОМС и оказывать амбулаторно-поликлинические услуги. Эксперт пояснил, что по полису ОМС можно пройти разовый прием у конкретного специалиста или при желании пациент может вовсе закрепиться за частной поликлиникой.

Чтобы записаться на прием к врачу в частную клинику, следует обратиться в медучреждение, назвать нужную вам процедуру и узнать, делают ли они ее по ОМС. Открепляться от своей поликлиники не обязательно, однако в частной клинике могут отказать в приеме.

— Существующая экономическая модель подразумевает, что частной клинике выдается определенная квота на количество оказанных медицинских услуг. И эта квота может быть исчерпана, — пояснил эксперт в комментарии «Радио 1».

При этом, если человек уже прикреплен к этой частной клинике, отказать ему по полису ОМС не имеют права.

Ранее стало известно, что около 5,5 тысячи процедур ЭКО смогут провести в Подмосковье по ОМС в этом году, передает «360».

До этого в Минцифры сообщили, что электронный полис ОМС теперь можно оформить на Госуслугах. При необходимости можно изменить регион страхования или приостановить, а также возобновить действие документа.

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