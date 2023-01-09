Оформление электронного полиса ОМС стало доступным на «Госуслугах»

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Электронный полис обязательного медицинского страхования (ОМС) теперь можно оформить на «Госуслугах». Об этом в понедельник, 9 января, сообщили в пресс-службе Минцифры.

— Носить с собой пластиковый или бумажный вариант больше не нужно. При необходимости можно показать электронный документ на экране телефона, а при онлайн-записи к врачу или прикреплении к поликлинике данные о полисе будут подтягиваться автоматически из личного кабинета, — говорится в сообщении.

Чтобы оформить электронный полис ОМС, нужно подтвердить учетную запись на «Госуслугах». При необходимости можно изменить регион страхования или приостановить, а также возобновить действие документа, передает Telegram-канал ведомства.

До этого правительство РФ приняло решение включить новые направления в программу бесплатного оказания гражданам медпомощи на 2023 год. В программу попали дополнительные меры по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С до 2030 года, а также с разрабатываемым федеральным проектом «Борьба с сахарным диабетом».