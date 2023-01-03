Правительство России расширило программу бесплатного оказания медицинской помощи

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Российское правительство приняло решение включить новые направления в программу бесплатного оказания гражданам медпомощи на 2023 год. Об этом сообщается на сайте кабмина.

— В программе 2023 года появились и новые направления, связанные с реализацией инициатив президента и правительства, обозначенных в федеральном проекте «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация», — говорится в сообщении.

Так, в программу попали дополнительные меры по борьбе с хроническим вирусным гепатитом С до 2030 года, а также с разрабатываемым федеральным проектом «Борьба с сахарным диабетом».

До этого власти России утвердили льготную ипотечную программу для жителей Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей со ставкой не более двух процентов годовых. Льготный ипотечный кредит по ставке не более двух процентов годовых можно будет получить для приобретения и строительства жилья в этих регионах.

В середине декабря власти утвердили постановление о проведении тестов на грипп в рамках программы ОМС. Решение было принято на фоне роста случаев заболевания гриппом в стране. Кроме того, тестирование поможет оперативно выявлять тип инфекции и назначать лечение.