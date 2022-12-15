Правительство утвердило постановление о тестированиях на грипп в рамках ОМС

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Российское правительство утвердило постановление о проведении тестов на грипп в рамках программы ОМС. Об этом в четверг, 15 декабря, сообщили на сайте кабинета министров. Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Решение было принято на фоне роста случаев заболевания гриппом в стране. Кроме того, тестирование поможет оперативно выявлять тип инфекции и назначать лечение.

Уточняется, что тесты можно будет сдавать одновременно с ПЦР-тестами на COVID-19.

До этого в Роспотребнадзоре сообщили о резком росте количества случаев ОРВИ и гриппа в России по сравнению с предыдущей неделей. «Вечерняя Москва» разобралась, почему в России наблюдается рост заболеваемости гриппом, какие варианты вируса наиболее распространены в сезоне-2022/2023 и чем они опасны.

Кроме того, в большинстве российских регионов зарегистрированы случаи свиного гриппа. «ВМ» выяснила, чем опасно это заболевание, какими симптомами сопровождается и какие меры предосторожности стоит предпринять, чтобы снизить вероятность заражения.