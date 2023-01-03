Правительство России утвердило льготную программу ипотеки в новых регионах

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Российское правительство утвердило льготную ипотечную программу для жителей Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей со ставкой не более двух процента годовых. Об этом во вторник, 3 января, сообщили в пресс-службе правительства.

— Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о запуске льготной ипотечной программы для Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, — говорится в сообщении.

Льготный ипотечный кредит по ставке не более двух процентов годовых можно будет получить для приобретения и строительства жилья в этих регионах. Максимальный размер кредита по льготной ставке составит шесть миллионов рублей, а первоначальный взнос — не менее 10 процентов, сообщает РИА Новости.

В конце прошлого года российское правительство расширило условия программы семейной ипотеки, благодаря чему ею смогут воспользоваться семьи с двумя несовершеннолетними детьми. Ставка по кредиту останется на уровне шести процентов.

Также власти уточнили правила назначения единого пособия на детей из семей мобилизованных граждан. Отмечается, что соответствующее постановление об этом уже подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин