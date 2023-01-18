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Пять автомобилей столкнулись на севере Москвы
Москва, Ленинградский проспект Карта всех событий
На севере Москвы столкнулись пять автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 18 января.
Авария произошла на Ленинградском проспекте в районе дома № 32/2. Участники дорожно-транспортного происшествия заняли как полосы движения в сторону центра, так и в сторону области. На месте работают оперативные службы города.
Движение на участке дороги затруднено. Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» призвал москвичей выбирать пути объезда.
Другое ДТП произошло на 101-м километре МКАД. В результате столкновения два автомобиля загорелись.
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Приметы и советы
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