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Автомобиль сбил велосипедиста на юго-западе Москвы. Видео

Степан Жирнов
Происшествия
Автомобиль сбил велосипедиста на юго-западе Москвы. Видео
Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы
Москва, Болотниковская улица Карта всех событий

На юго-западе столицы водитель автомобиля сбил велосипедиста. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 18 января.

Авария произошла на Болотниковской улице в районе дома № 36. Велосипедист пересекал перекресток по проезжей части с нарушениями правил дорожного движения. Водитель легкового автомобиля не успел затормозить и сбил мужчину. Инцидент попал на запись камеры внешнего видеонаблюдения.

Видео: Пресс-служба Дептранса Москвы

Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» сообщил, что движение на участке дороги не затруднено.

Другое ДТП произошло на севере столицы. Столкнулись пять автомобилей. Поврежденные транспортные средства заняли проезжую часть в обе стороны движения. На участке дороги движение затруднено.

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