Мишустин сообщил о достижении планов по производству техники для СВО

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Все планы по производству военной авиационной и автомобильной техники полностью достигнуты в стране. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в среду, 18 января.

— По предварительным итогам практически полностью реализованы планы по производству военной авиационной и автомобильной техники, ракетно-артиллеристского и бронетанкового вооружения, средств бронезащиты, всесезонного полевого обмундирования для снабжения войск, — сказал председатель правительства.

По словам Мишустина, в настоящее время необходимо активно наращивать мощности предприятий оборонно-промышленного комплекса и закупать необходимое оборудование, передает сайт правительства России.

В конце декабря сообщалось, что кабмин проведет проверки использования бюджетных средств, которые выделялись на специальную военную операцию. Это касается тех ресурсов, которые предназначались на ремонт и производство вооружений, военной специальной техники, закупку горюче-смазочных материалов, уточнил Мишустин.