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Космонавт Анна Кикина рассказала, что слушает на МКС

Оксана Васильева
Общество
Космонавт Анна Кикина рассказала, что слушает на МКС
Фото: Роскосмос

Во время сеанса связи Москва – МКС – Брест, который состоялся недавно, космонавт «Роскосмоса» Анна Кикина раскрыла свои музыкальные предпочтения на орбите.

По словам Анны, во время нахождения на МКС незаменимой поддержкой для нее стала музыкальная подборка Relax FM.

— У каждого из нас, в принципе, разный набор музыки, которую мы периодически слушаем, каждый имеет свои предпочтения. Я, например, чаще люблю слушать музыку радиостанции Relax FM. Частенько ее включаю, и она фоном у меня играет. Особенно если где-то локально нахожусь и выполняю длительную работу, — отметила Анна Кикина, отвечая на вопросы участников телемоста.

Главная особенность радиостанции лежит в эмоциональной плоскости: никаких тревог и волнений, состояние безмятежности, спокойствия, умиротворения. В эфире звучат композиции, которые нечасто услышишь на других радиостанциях. Эта музыка ассоциируется с дружескими встречами, путешествиями, общением с близкими – всем тем, что дарит позитивные ощущения, помогает человеку обрести гармонию и внутренний комфорт.

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