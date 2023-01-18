СБУ назвала основные версии крушения вертолета с руководством МВД Украины

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Служба безопасности Украины (СБУ) рассматривает три версии падения в Броварах вертолета с руководством МВД страны. Об этом в среду, 18 января, сообщили в пресс-службе ведомства.

Возможными причинами крушения вертолета СБУ называет нарушение правил полета и техническую неисправность самого вертолета. Также рассматривается вариант умышленных действий, целью которых была организация падения воздушного судна.

Кроме того, в СБУ подтвердили гибель 16 человек в результате инцидента. Уточняется, что трое из погибших были детьми, передает РБК.

Инцидент, о котором идет речь, произошел 18 января в Броварах Киевской области. После падения вертолета на объект социальной инфраструктуры воздушное судно загорелось.

Факт крушения подтвердил глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба. По его данным, на момент трагедии в саду находились дети и сотрудники учреждения.

Жертвами трагедии стали 16 человек, еще 22 человека, 10 из которых — дети, пострадали. На данный момент всех пострадавших госпитализировали.

На борту вертолета находились глава украинского МВД Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин. В результате крушения они погибли.