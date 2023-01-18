Вертолет упал рядом с детским садом и загорелся в Киевской области

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В городе Бровары Киевской области вертолет упал рядом с детским садом и загорелся. Об этом в среду, 18 января, сообщают местные СМИ со ссылкой на советника полиции Киевской области Ирину Прянишникову.

— В Броварах Киевской области вблизи детского сада упал вертолет, вспыхнул пожар. Людей эвакуируют, — говорится в сообщении.

Представитель президентского офиса Кирилл Тимошенко уточнил, что вертолет упал на социальный объект инфраструктуры, передает РИА Новости.

Согласно данным МВД Украины, в результате инцидента пострадало пять человек.

14 января в украинской столице прогремело две серии взрывов. Сперва они были услышаны на левом берегу Киева и в городе Буча, расположенном в Киевской области. Несмотря на взрывы, воздушная тревога на тот момент не объявлялась.

Ночью 9 января звуки взрывов были слышны в приграничных районах Харьковской области. По информации украинских СМИ, взрывы также были слышны на территории Сумской области. В Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях в свою очередь объявили воздушную тревогу.