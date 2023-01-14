Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области

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На левом берегу украинской столицы, в Киеве, и областном городе Буча были слышны звуки взрывов, однако воздушная тревога в регионе не объявлялась. Об этом в субботу, 14 января, сообщило издание «Зеркало недели».

— Киев — взрыв на левом берегу. Воздушная тревога в Киеве объявлена не была. Также сообщается о взрывах в городе Буча, — говорится в сообщении.

Помимо этого, аналогичная ситуация произошла на подконтрольной Украине части Запорожской области. По информации издания, там местные жители сообщили как минимум о шести прошедших взрывах.

Ночью 9 января звуки взрывов были слышны в приграничных районах Харьковской области. По информации украинских СМИ, взрывы также были слышны на территории Сумской области. В Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях в свою очередь объявили воздушную тревогу.

С 10 октября прошлого года по объектам инфраструктуры Украины начали наноситься ракетные удары. В этот день президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности России. Мероприятие состоялось спустя два дня после взрыва на Крымском мосту.