Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области

Александр Афонин

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области
Фото: shutterstock

На левом берегу украинской столицы, в Киеве, и областном городе Буча были слышны звуки взрывов, однако воздушная тревога в регионе не объявлялась. Об этом в субботу, 14 января, сообщило издание «Зеркало недели».

— Киев — взрыв на левом берегу. Воздушная тревога в Киеве объявлена не была. Также сообщается о взрывах в городе Буча, — говорится в сообщении.

Помимо этого, аналогичная ситуация произошла на подконтрольной Украине части Запорожской области. По информации издания, там местные жители сообщили как минимум о шести прошедших взрывах.

Ночью 9 января звуки взрывов были слышны в приграничных районах Харьковской области. По информации украинских СМИ, взрывы также были слышны на территории Сумской области. В Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях в свою очередь объявили воздушную тревогу.

С 10 октября прошлого года по объектам инфраструктуры Украины начали наноситься ракетные удары. В этот день президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета безопасности России. Мероприятие состоялось спустя два дня после взрыва на Крымском мосту.

Украина СМИ Взрывы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погода переменчива, жизнь тоже

Роман Гусаров
Роман Гусаров

Будем летать лучше прежнего

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Креветки икнулись партбилетом

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не нужна нитке новая бусинка

Иван Шубин
Иван Шубин

Берегите газеты, их у нас мало

Михаил Блинкин
Михаил Блинкин

Пробки скоро пойдут на убыль

Антон Крылов
Антон Крылов

Время диктовать собственную волю

Все мнения
О проекте