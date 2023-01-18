Путин анонсировал отсрочку для работающих в сфере ОПК призывников

Фото: Администрация президента РФ

Вопрос об отсрочке от службы гражданам призывного возраста, работающим в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК), будет решен в ближайшие сроки. Об этом в среду, 18 января, сообщил президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, сегодня идет дискуссия по данному вопросу. Путин подчеркнул, что оборонная промышленность «сейчас загружена», специалисты работают в три смены, поскольку продукция предприятий ОПК «в высшей степени востребована».

Российский лидер также напомнил, что все специалисты ОПК не подпали под проведенную ранее частичную мобилизацию. Ссылаясь на доклады Министерства обороны России, Путин заявил, что таких людей в стране около 830 тысяч, передает официальный сайт Кремля.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что все планы по производству военной авиационной и автомобильной техники были полностью достигнуты в стране. Он также добавил, что сейчас необходимо активно наращивать мощности предприятий оборонно-промышленного комплекса и закупать необходимое оборудование.