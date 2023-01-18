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Мужчина избил и попытался изнасиловать новую знакомую в лифте дома на северо-востоке Москвы

Степан Жирнов
Происшествия
Мужчина избил и попытался изнасиловать новую знакомую в лифте дома на северо-востоке Москвы
Фото: СК РФ
Москва, Ясный проезд Карта всех событий

На северо-востоке столицы мужчина избил и попытался изнасиловать едва знакомую девушку в лифте жилого дома. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в среду, 18 января.

По ее словам, инцидент произошел в доме в Ясном проезде 14 января. Злоумышленник зашел в подъезд вместе с девушкой, с которой познакомился накануне. Когда компания оказалась в лифте, мужчина избил пострадавшую, а после попытался изнасиловать ее.

Причины, по которым преступник не осуществил задуманного, не оглашаются, однако в короткие сроки после инцидента нападавшего задержали. Им оказался 30-летний местный житель.

В его отношении возбудили уголовное дело по статье «Покушение на насильственные действия сексуального характера». В скором времени следствие попросит Бабушкинский районный суд арестовать подозреваемого.

Ранее стало известно, что по подозрению в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних задержали настоятеля подмосковного монастыря Истинной православной церкви. 85-летнего мужчину арестовали. По версии следствия, в период с 2016 по 2017 год он надругался над двумя сиротами, которые работали в обители. Подробнее об этом — в материале «ВМ».

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