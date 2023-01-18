Автомобиль въехал в толпу пешеходов в центре Санкт-Петербурга

Фото: Пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В центре Санкт-Петербурга автомобиль въехал в толпу людей, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области в среду, 18 января.

По данным ведомства, инцидент произошел на площади Восстания, в районе дома № 2. Водитель Nissan Almera не стал ждать, пока пешеходы перейдут дорогу, и продолжил движение сквозь плотную группу людей, сбив нескольких человек. После этого злоумышленник скрылся.

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В результате несколько человек пострадали, однако покинули место происшествия самостоятельно. Позже одна гражданка обратилась за медицинской помощью.

Через несколько часов подозреваемого задержали на пересечении улиц Долгоозерной и Планерной. Его доставили в отделение. В его отношении составили административные протоколы по статьям «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием» и «Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения».

Другое ДТП произошло на юго-западе Москвы. Водитель автомобиля на перекрестке сбил велосипедиста, пересекавшего его с нарушениями правил дорожного движения.