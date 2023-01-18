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Грузовик врезался в карету скорой помощи на юго-востоке столицы
Москва, Ставропольская улица Карта всех событий
На юго-востоке столицы столкнулись грузовой автомобиль и карета скорой помощи. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МВД по городу в среду, 18 января.
По данным ведомства, авария произошла днем на пересечении Краснодонской и Ставропольской улиц. В результате ДТП карета скорой помощи завалилась на бок. По данным пресс-службы МВД, пострадавших нет.
Еще одно ДТП произошло в центре Санкт-Петербурга. Водитель легкового автомобиля не стал дожидаться, пока люди пройдут по пешеходному переходу, и проехал сквозь толпу, сбив несколько граждан.
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