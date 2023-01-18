Грузовик врезался в карету скорой помощи на юго-востоке столицы

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Москва, Ставропольская улица Карта всех событий

На юго-востоке столицы столкнулись грузовой автомобиль и карета скорой помощи. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МВД по городу в среду, 18 января.

По данным ведомства, авария произошла днем на пересечении Краснодонской и Ставропольской улиц. В результате ДТП карета скорой помощи завалилась на бок. По данным пресс-службы МВД, пострадавших нет.

Еще одно ДТП произошло в центре Санкт-Петербурга. Водитель легкового автомобиля не стал дожидаться, пока люди пройдут по пешеходному переходу, и проехал сквозь толпу, сбив несколько граждан.