В Госдуме предложили предоставлять льготную ипотеку вернувшимся IT-специалистам

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Российские специалисты в сфере IT, уволенные из зарубежных компаний, должны рассчитывать на трудоустройство в России, а программу льготной ипотеки следует распространить на вернувшихся IT-работников. Об этом в среду, 18 января, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

— Минцифры уже заявляло о том, что работает над программой обратной релокации, одним из главных козырей которой должна стать бронь от воинского призыва. Этого, конечно, мало — я бы предложил распространить на вернувшихся айтишников программу льготной ипотеки, — сказал парламентарий.

По мнению депутата, российским айтишникам, покинувшим страну, приходится очень нелегко. Так, часть из них выехала из России не по своей воле — их переместили работодатели, написал Горелкин в Telegram-канале.

До этого стало известно, что Минцифры России проводит с представителями компаний совещания для обсуждения необходимых мер по возвращению IT-специалистов в страну.

В конце 2022 года Минцифры выступило против ограничений на выезд IТ-специалистов за рубеж. По мнению главы ведомства Максута Шадаева, такие меры в текущей ситуации были бы «вредными».