Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Госдуме предложили предоставлять льготную ипотеку вернувшимся IT-специалистам

Евгений Белоусов
Общество
В Госдуме предложили предоставлять льготную ипотеку вернувшимся IT-специалистам
Фото: Пресс-служба Госдумы

Российские специалисты в сфере IT, уволенные из зарубежных компаний, должны рассчитывать на трудоустройство в России, а программу льготной ипотеки следует распространить на вернувшихся IT-работников. Об этом в среду, 18 января, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

— Минцифры уже заявляло о том, что работает над программой обратной релокации, одним из главных козырей которой должна стать бронь от воинского призыва. Этого, конечно, мало — я бы предложил распространить на вернувшихся айтишников программу льготной ипотеки, — сказал парламентарий.

По мнению депутата, российским айтишникам, покинувшим страну, приходится очень нелегко. Так, часть из них выехала из России не по своей воле — их переместили работодатели, написал Горелкин в Telegram-канале.

До этого стало известно, что Минцифры России проводит с представителями компаний совещания для обсуждения необходимых мер по возвращению IT-специалистов в страну.

В конце 2022 года Минцифры выступило против ограничений на выезд IТ-специалистов за рубеж. По мнению главы ведомства Максута Шадаева, такие меры в текущей ситуации были бы «вредными».

Госдума IT-индустрия Ипотека Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Костлявая рука снарядного голода

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дети пишут Богу

Юрий Башмет
Юрий Башмет

Маэстро отметит юбилей концертом

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вот такая дискриминация

Александр Лосото
Александр Лосото

Как просто стать хирургом

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Послушайте, дайте учителю слово

Елена Самышина
Елена Самышина

Центр города стал еще прекраснее

Все мнения
О проекте