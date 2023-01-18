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Москвичи смогут добраться до мест Крещенских купаний на поездах ЦППК

Лейла Алиева
Город
Москвичи смогут добраться до мест Крещенских купаний на поездах ЦППК
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

На поездах Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) 19 января можно будет отправиться к местам Крещенских купаний. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

— На поездах и экспрессах Ярославского направления можно отправиться в Сергиев Посад. От станции Сергиев Посад до места довезет автобус или маршрутка. У водопада организованы точки с горячим чаем, сладостями и местными сувенирами, — говорится в сообщении.

В Новоиерусалимский монастырь горожане смогут попасть, доехав до станций Истра и Новоиерусалимская по Рижскому направлению. Там на благоустроенной территории расположена купель с помостом и лестницей на шесть спусков к воде, а также палатки для переодевания и обогрева.

В свою очередь поезда Казанского направления довезут до станции Быково, в пяти метрах от которой находится подмосковная усадьба. Она построена в стиле русской готики архитекторами Василием Баженовым и Матвеем Казаковым.

В ночь с 18 на 19 января православные верующие отметят Крещение Господне. Одна из главных традиций праздника — погружение в прорубь с освященной водой.

О том, где в столице будут организованы места для крещенских купаний в 2023 году, о главных правилах безопасности — в материале «Вечерней Москвы».

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