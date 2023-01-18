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Собянин: В 2022 году в Москве отреставрировали 15 жилых домов — памятников архитектуры

Евгений Жуков
Город
Собянин: В 2022 году в Москве отреставрировали 15 жилых домов — памятников архитектуры
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В 2022 году в 15 столичных домах, являющихся объектами культурного наследия, прошли работы по капремонту и реставрации. Об этом в среду, 18 января, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Среди них есть дома-памятники, где требуется не только обычный капремонт, но и сложная и кропотливая реставрация, — сказал глава города.

Финансирование работ осуществлялось из городского бюджета. Мэр также добавил, что на сегодняшний день столица занимается реализацией крупнейшей в России программы капитального ремонта жилья.

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
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Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
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Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
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Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Столичные специалисты ежегодно приводят в порядок дома, в которых проживают около 750 тысяч москвичей. Последними объектами, в которых был завершен капремонт, стали дома на улицах Остоженка и Волхонка, а также в Староконюшенном переулке.

Рабочие проводили ремонтные работы как снаружи, так и внутри зданий. Во всех домах они привели в порядок не только фасады и кровлю, но и инженерные системы.

Кроме того, специалисты отреставрировали ограждения лестниц и ступени в подъездах, а также воссоздали историческую фурнитуру, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Собянин сообщил, что столичные власти проведут в этом году реставрационные работы в ансамбле усадьбы «Покровское-Стрешнево».

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