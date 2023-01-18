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Автобусы перестали ходить через торговый комплекс «Славянский мир»

Евгений Белоусов
Город
Автобусы перестали ходить через торговый комплекс «Славянский мир»
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва
Москва, Калужское шоссе Карта всех событий

Из-за проведения строительных работ автобусы временно перестали ходить через торговый комплекс «Славянский мир». Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в среду, 18 января.

— Автобусы 446 и 485 идут через улицу Адмирала Корнилова и Калужское шоссе. Вместо остановки «Троицкая церковь» заезжают в поселок Мосрентген, — говорится в сообщении.

Также автобусы № 804 временно идут через улицы Адмирала Корнилова, Героя России Соломатина и Калужское шоссе, а автобусы маршрута № 866 в сторону 3-го микрорайона Московского идут по улице Героя России Соломатина.

Пассажиров призывают пользоваться остановкой «Торговый комплекс» на Калужском шоссе, говорится в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Пассажиры автобусов на компенсационных маршрутах на участке между временно закрытыми станциями подземки «Автозаводская» и «Орехово» совершили свыше 6,7 миллиона поездок за период с ноября по декабрь 2022 года.

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