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Онлайн-акция «Искра надежды» стартовала в Музее Победы 18 января

Евгений Жуков
Город
Онлайн-акция «Искра надежды» стартовала в Музее Победы 18 января
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы открыл всероссийскую онлайн-акцию «Искра надежды». Об этом сообщили в пресс-службе организации в среду, 18 января.

Отмечается, что данное мероприятие приурочено к 80-летию прорыва блокады Ленинграда.

— Это событие, которого ждали и о котором мечтали тысячи ленинградцев, — рассказала Нинель Нестерова, которая сама была очевидицей этих событий.

В пресс-службе добавили, что именно бывшая блокадница дала старт сетевому флешмобу. Первыми участниками акции стали активисты проекта «Школьный музей Победы» из различных российских регионов.

К данной акции по всей стране присоединились тысячи участников. Откликнувшись на призыв Музея Победы, они зажгли «искры» на своих страницах в соцсетях, чтобы напомнить современникам о подвиге героев прошлого и их примером воодушевить сегодняшних воинов.

До этого стало известно, что Главное архивное управление столицы опубликовало новую книгу о блокаде Ленинграда, которая появилась в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории».

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