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Инспекторы Мосприроды будут работать в усиленном режиме в Крещенскую ночь

Евгений Белоусов
Город
Инспекторы Мосприроды будут работать в усиленном режиме в Крещенскую ночь
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Сотрудники Мосприроды будут патрулировать береговые зоны водоемов на подведомственных природных территориях в усиленном режиме в Крещенскую ночь с 18 на 19 января. Об этом в среду, 18 января, сообщили в пресс-службе ведомства.

— В ночь с 18 на 19 января сотрудники Мосприроды, а также государственные инспекторы в области охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях ГПБУ «Мосприрода» будут в усиленном режиме патрулировать береговые зоны водоемов, расположенных на подведомственных природных территориях, — говорится в сообщении.

Горожан также призвали быть осторожными на крещенских купаниях и предварительно проконсультироваться с врачом.

Всего в Москве организовано 50 майн и 13 купелей на 46 площадках. Во время мероприятий, связанных с крещенскими купаниями, на местах будут дежурить сотрудники спасательных служб и пожарные.

В ночь с 18 на 19 января православные верующие отметят Крещение Господне. Одна из главных традиций праздника — погружение в прорубь с освященной водой.

О том, где в столице будут организованы места для крещенских купаний в 2023 году, о главных правилах безопасности — в материале «Вечерней Москвы».

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