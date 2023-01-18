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Выставка «Искра надежды» открылась в Музее Победы

Евгений Белоусов
Город
Выставка «Искра надежды» открылась в Музее Победы
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Выставка «Искра надежды» открылась в Музее Победы в 80-ю годовщину прорыва блокады Ленинграда. Об этом «Вечерней Москве» в среду, 18 января, сообщили в пресс-службе организации.

— Подготовка к операции проходила в очень сжатые сроки, в обстановке чрезвычайной секретности. Все инженерные работы велись только ночью или в нелетную погоду, — сказала куратор выставки Елизавета Голощапова.

Посетители выставки смогут увидеть около 100 подлинных раритетов из фондов Музея Победы, а также из собраний школьных музеев и частных коллекций потомков полководцев.

Среди экспонатов — личные вещи руководителей и участников операции «Искра» — маршала Леонида Говорова, генерал-полковника инженерных войск Аркадия Хренова и других.

Гости увидят 150 документов из фондов Музея Победы, а также снимки и сюжеты диорамы «Прорыв блокады Ленинграда» и трехмерной панорамы «Прорыв», предоставленные музеем-заповедником из Ленинградской области.

До этого стало известно, что Главархив Москвы опубликовал новую книгу о блокаде Ленинграда, которая появилась в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории».

В Красногорском филиале Музея Победы 18 января открылась выставка «Пропуск в плен», приуроченная к 80-летию со дня разгрома советской армией немецких войск в Сталинградской битве. Она расскажет о пропагандистской работе, которую вели советские офицеры спецпропаганды среди войск противника.

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