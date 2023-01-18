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Приметы и советы

В США арестовали одного из основателей криптобиржи Bitzlato Легодимова

Евгений Жуков
В мире
В США арестовали одного из основателей криптобиржи Bitzlato Легодимова
Фото: shutterstock

Один из основателей криптобиржи Bitzlato, россиянин Анатолий Легодимов был арестован в Майами. Об этом в среду, 18 января, сообщили в пресс-службе Министерства юстиции США.

Сотрудники правоохранительных органов обвиняют Легодимова в обороте незаконных средств в размере более 700 миллионов долларов. По словам заместителя генпрокурора США Лизы Монако, серверы криптобиржи, которую связывают с даркнет-маркетом Hydra, были изъяты в рамках совместных международных действий правоохранителей.

Монако отметила, что арест сооснователя криптобиржи и действия в отношении сервиса «являются предупреждением» всем, кто вовлечен в незаконную деятельность в интернете, передает РИА Новости.

В октябре 2022 года власти США выдвинули обвинения в отношении пяти граждан России и двух нефтетрейдеров по факту уклонения от санкций и отмывания денег. Среди россиян, арестованных по этому обвинению, оказался Артем Усс — сын главы Красноярского края.

Его задержание, как уточняется, прошло в Италии. В настоящее время решается вопрос об экстрадиции фигурантов в США.

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