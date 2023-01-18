Посольство России в Эстонии прекратило прием заявлений о выходе из гражданства

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Посольство России в Эстонии прекратило принимать заявления о выходе из гражданства РФ. Об этом в среду, 18 января, сообщили в пресс-службе дипмиссии.

— Прием заявлений о выходе из гражданства РФ временно прекращен, — говорится в сообщении на сайте посольства в Таллине.

Численность населения Эстонии составляет 1,3 миллиона человек, из которых около 90 тысяч имеют российское гражданство.

В декабре в Госдуму внесли законопроект, в рамках которого предлагается ускорить процесс выхода россиян из гражданства Украины, это будет реализовываться со дня подачи заявления в МВД. После этого россиянам необходимо будет воздерживаться от исполнения прав и обязанностей гражданина Украины.

13 января спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил дополнить статьи УК пунктом о конфискации имущества в России у тех, кто критикует спецоперацию на Украине и поддерживает ВСУ.

Он добавил, что существующих в стране мер реагирования на подобные заявления россиян в настоящее время недостаточно, так как покинувшие государство «негодяи» продолжают вести комфортную жизнедеятельность благодаря России.